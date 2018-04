Sven fik noget af en fødselsdagsgave

HJØRRING: For Sven blev en særlig mandag morgen en anelse mere speciel, da han pludselig fik en besked fra Klasselotteriet - han havde vundet over 100.000 kr.

- Det er fuldstændigt surrealistisk. Jeg kan nærmest ikke være i min egen krop, men hvor er det en fantastisk følelse, lyder Sven begejstret fra hjemmet i Hjørring. Her er nordjyden blevet fejret fra morgenstunden - og der er skam også masser at fejre.

Sven har nemlig fået nyheden om, at han har vundet en flot gevinst på ét af sine lodder i Klasselotteriet.

- Jamen jeg har jo vundet over 106.000 kr. på min egen fødselsdag, så kan man da ikke bede om mere. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg har ellers aldrig vundet andet end en hammer på dyrskue og et frinummer i militæret, griner den glade nordjyde og tilføjer om den specielle fødselsdagsgave:

- Sidste mandag var det koldt, gråt og kedeligt. Og i dag er jeg vågnet til solskin på min fødselsdag, mens min kone har lavet morgenmad og sat god musik på anlægget - og så vinder jeg ovenikøbet 106.000 kr. Jamen jeg er så glad, det er en dejlig dag, fortæller den glade fødselar.

Sølvbryllupstur med familien

Og det er ikke kun Sven selv, som får glæde af den nyligt vundne gevinst. Sammen har han og konen nemlig bestemt, at den skal deles med dem, de holder af.

- Gevinsten skal bruges på familien. Om to år har min kone og jeg sølvbryllup - og så inviterer vi hele familien med på sølvbryllupsrejse. Hvorhen ved vi ikke endnu, men det bliver til et sted hvor der er sol og dejlig varmt", slutter Sven og tilføjer så med et smil "Jeg glemmer nok ikke denne mandag lige med det samme. Ja, eller for den sags skyld min fødselsdag.