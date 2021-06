Sven har fået nok af hård tone - trækker sig som spidskandidat

Efter 29 år byrådet har Sven Bertelsen fra Vrå besluttet at trække sig som kandidat for Lokallisten i Hjørring Byråd. Den nuværende gruppeformand for listens to pladser i Hjørring Byråd og spidskandidat de seneste to byrådsperioder, kan ikke længere stå inde for de ytringer, der kører i dele af baglandet.

Det handler om forholdet mellem Hirtshals og Hjørring.

- Lige nu angriber dele af baglandet i Hirtshals alt, hvad der kommer fra Hjørring Kommune. Beslutninger fra byrådet benægtes, betvivles eller fordrejes. Efter 15 år vil man stadig ikke acceptere, at Hirtshals Kommune blev nedlagt, siger Sven Bertelsen, der som eksempel nævner den ophedede debat om Hirtshals Havn, byudvikling og byggeri af supermarked på Stoltzes Plads i Hirtshals.

- Det er grundlaget for mit byrådsarbejde og medlem af Lokallisten, at vi skal varetage interesserne i landsbyer og omegnsbyer. Selvfølgelig er der også grund til kritik, men efter min mening har Hjørring Byråd også gjort rigtig mange gode ting for udviklingen i Hirtshals, siger Sven Bertelsen, der understreger, at beslutningen intet har at gøre med samarbejdet med Lokallistens andet medlem af byrådet, Dan Andersen.

Beslutningen blev truffet på et opstillingsmøde for Lokallisten 25. maj. Sven Bertelsen erkender, at han forud for mødet havde nølet med at melde klart ud, om han fortsat ønskede at være spidskandidat. Han meddelte på mødet, at han var parat til en periode mere, men da havde bestyrelsen allerede kørt andre kræfter i stilling.

Meldte ikke klart ud

- Vi er kede af Sven Bertelsens beslutning. Han har lavet et kæmpe arbejde for Lokallisten, men han havde forud for opstillingsmødet ikke meldt klart ud, og derfor var vi i bestyrelsen nødt til at finde andre mulige emner, siger formand for bestyrelsen John Nielsen.

Om Sven Bertelsens angreb på den hårde tone overfor byrådets beslutninger, siger John Nielsen.

- Vores varemærke er friheden til at tænke, og vi skal være lokalområdets talerør. Derfor skal der også være plads til skarp kritik af de beslutninger, der har store konsekvenser for lokalområderne, siger John Nielsen

Sven Bertelsen har endnu ikke afgjort, om han bliver i Lokallisten perioden ud, eller om han trækker sig helt allerede nu og bliver løsgænger. Han overvejer også, om han vil forsøge at blive valgt på en anden liste, eller om han er helt færdig med byrådsarbejdet.

Lokallisten vælger en ny spidskandidat på et nyt opstillingsmøde tirsdag aften. Nordjyske erfarer, at en af de mulige emner til posten som spidskandidat er Erik Krage fra Hirtshals.