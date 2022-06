Svend Aage satte byggeri på pause i ti år: Nu sker der noget

HJØRRING:Håndværkere nåede i sin tid lige at lave soklerne til et boligprojekt, så gik byggeriet i stå. På Kløvermarksvej 4E i Hjørring har en byggegrund med støbte sokler ligget øde hen siden 2010/2011.

Nu er der imidlertid nye byggeplaner på den knap 2700 kvadratmeter store grund, og derfor har Hjørring Kommune lavet en ny lokalplan, som nu er sendt i høring i otte uger.

Den centrale grund tæt på Hjørring centrum, har før 2008 været bebygget med ældre bygninger indrettet med udlejningsboliger og et trykkeri.

Et kommende boligbyggeri vil støde op til haver ved villaer i bl.a. Vendelbogade, der ligger lavere Foto: Kim Dahl Hansen

Sygdom stoppede byggeriet

Det er entreprenør Svend Aage Christiansen, Østervrå, der ejer grunden gennem selskabet SCJ Invest A/S, og han også startede byggeriet for ti år siden.

- Vi havde et byggeprojekt med en byggetilladelse dengang. Men så blev jeg syg med en blodprop og byggeriet gik derfor i stå og byggetilladelsen udløb. Efterfølgende har det så vist sig, at vores projekt kræver en ny lokalplan, hvilket jeg syntes var lidt mærkeligt. Derfor har det ligget stille nogle år, men nu er vi klar til at bygge, hvis lokalplanen bliver vedtaget, fortæller Svend Aage Christiansen til Nordjyske.

Han håber på at få byggetilladelse til 14 lejeboliger, som efter planen skal opføres på de eksisterende sokler. Derudover vil der bliver opført nogle udhuse

Entreprenør Svend Aage Christiansen ejer Kløvermarksvej 4E gennem selskabet SCJ Invest A/S Arkivfoto: Henrik Louis Simonsen

Sagen har været lidt frem og tilbage i kommunens forvaltning, fordi der er risiko for nogle indbliksgener i forhold til de omkringliggende villaer i bl.a. Vendelbogade.

- De ligger tæt deroppe, og derfor er der i lokalplanen stillet nogle krav til beplantning og placering af altaner, siger formand for kommunens teknik og miljøudvalg, Søren Homan (K).

Boligerne i Vendelbogade ligger lavere i terrænet og har smalle nord/østvendte haver, der vender ud mod kommende byggeri. Her vil så også blive krav om et beplantningsbælte mod de haver. Lokalplanen stiller også krav om et grønt fællesareal.

Den nye lokalplan er for det markerede område. Byggeriet ønsket opført i to etager og derfor er det nødvendigt med en ny lokalplan. Kilde: Hjørring Kommune

Kommunen lægger samtidig også op til, at der vedtages et kommuneplantillæg, som gør det muligt at øge bebyggelsesprocenten for boligbyggeriet fra de nuværende 50 til 55 procent. Til gengæld vil grunden kun kunne anvendes til boligformål, og den nuværende lokalplans bestemmelser om centerformål bortfalder.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget bliver sendt i høring i otte uger.