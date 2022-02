Sygeplejerske fyret - beskyldt for at stjæle 1000 smertestillende tabletter

HJØRRING:Hun blev fyret fra sit arbejde og anmeldt til politiet for at have stjålet 1500 morfinpiller af typen Tradolan, og anklagemyndigheden havde valgt at sigte hende for tyveri af "ikke under 1000" tabletter. Tyverierne skulle være sket i perioden 1. august 2020 til 4. november 2020.

Tirsdag faldt dommen så over den 50-årige sygeplejerske, der var sigtet for at have misbrugt sin stilling som ansvarhavende på Regionshospitalet i Hjørring. Dommen blev dog slet ikke, som anklager fra Nordjyllands Politi, Jette Rubien, havde håbet på.

Anklageren havde krævet den fyrede sygeplejerske idømt en betinget fængselsstraf. Med henvisning til en tidligere dom i en lignende sag mod en anden sygeplejerske et andet sted.

- Men enhver tvivl skal jo komme tiltalte tilgode, derfor blev hun kun dømt for at have taget otte tabletter. Det var ikke de 1000, der var lagt op til, fortæller Jette Rubien.

- Via en logfil har man kunnet se, hvem der har været inde og ude af medicinrummet. Det er blevet holdt op med, at man har kunnet se et svind, som man vurderer til at være mellem 1.000 og 2.000 piller. Men retten lagde vægt på, at andre også har haft adgang, selvom hun har været derinde flere gange om dagen - hvilket man jo også er som ansvarshavende sygeplejerske, konstaterer anklageren.

Den 50-årige kvinde forklarede i Retten, at hun under sit arbejde på sygehuset havde taget seks til otte af de smertestillende tabletter til sig selv, fordi hun havde ondt i ryggen. Samme forklaring har hun tidligere givet sygehuset, da hun dengang blev indkaldt til samtale inden bortvisning og fyreseddel.

Dommen lød derfor på 10 dagbøder á 200 kroner.

Mens den 50-årige modtog dommen, overvejer anklagemyndigheden at anke.