Kaos på nordjysk sygehus: - Patienterne ligger på gangene

HJØRRING:Situationen er lige nu ekstremt presset på Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

- Patienterne ligger på gangene eller i stuer, der slet ikke er egnet til flere indlagte. Og når de ligger i deres seng og forsøger at ringe efter hjælp, må de vente længe, før en ansat kommer ind på stuen.

Sådan beskriver tillidsrepræsentant og sygeplejerske Maria Gade Madsen situationen for patienter og personale på sygehuset i Hjørring. Hun er selv ansat på en akut sengeafdeling.

Det er mange patienter med alvorlige lungeinfektioner, urinvejssygdomme og andre behov for akut indlæggelse på sygehuset, der skaber store problemer i de her dage på sygehuset i Hjørring,

Maria Gade Madsen ser på den baggrund kolleger springe over deres pauser - og de får heller ikke nok at spise eller drikke i løbet arbejdsdagen, fordi de forsøger at passe patienterne, så godt de kan.

Tillidsrepræsentanten bakkes op af den øverste ansvarlige på sygehuset, direktør Henrik Larsen.

- Vi og andre nordjyske sygehus kan se, at vi får 15 procent flere akutindlagte end vi gjorde i 2019.Der er sket en ændring i indlæggelsesmønstret efter corona-pandemien, siger Henrik Larsen.

Sygehusdirektør Henrik Larsen har ikke umiddelbart en forklaring på den markante stigning i akutte indlæggelser.

Sygehusdirektør Henrik Larsen: Hos os og på andre sygehuse oplever vi 15 procent flere akut indlagte. Arkivfoto: Hans Ravn

Han oplyser samtidig, at der er ikke ret mange indlagte patienter med Covid-19 på sygehuset.

- De akutindlagte med lungeinfektioner har andre luftvejssygdomme, og der er andre sygdomme hos de akutindlagte patienter.

Maria Gade møder en generel overbelægning på hele sygehuset. Det er ikke kun på skadestuen, der er travlt. Samtidig med stigningen af patienter med eksempelvis infektionssygdomme er der også mange vakante stillinger.

- Der mangler folk i alle faggrupper. Vi har et presset sygehus, pointerer Maria Gade Madsen.

Hun håber, at det nye folketing vil gøre noget. Der har været meget fokus på ventelister til undersøgelser og operationer i valgkampen - men også den almindelige hverdag på sygehusene i Nordjylland er presset på grund af de ubesatte stillinger.

- Hvis der skal være nok personale i sundhedsvæsenet, bliver politikerne nødt til at kigge på lønnen, lyder det fra sygeplejerske Maria Gade Madsen.