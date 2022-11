Sygeplejersker frygter flytning - nu har ledelsen lyttet

Der var tidligere på efteråret alvorlig bekymring blandt sygeplejersker på Regionshospital Nordjylland i Hjørring. Sygeplejerskerne på det akutte sengeafsnit 404, der er en del af Akutmodtagelsen på sygehuset, frygtede, at ledelsen havde planer om at nedlægge afsnittet og flytte de knap 40 sygeplejersker til den medicinske afdeling. De udtrykte samtidig stor tvivl om deres fremtidige arbejdsopgaver.

Men efter et åbent brev til sygehusledelsen, hvor sygeplejerskerne i skarpe vendinger luftede deres frustrationer, ser der ud til at være landet en løsning, som tilfredsstiller alle parter.

- Vi er rigtig glade. Der kommer til at ske nogle fysiske ændringer, hvor der skal skaffes mere plads til de akutte indlagte patienter. Vi er også helt med på at udvikle afdelingen, men vi vil fortsat være organiseret i den akutte afdeling, og det er ledelsen nu indforstået med, fortæller tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne, Maria Gade Madsen.

Hendes kolleger brænder for det akutte område, hvor patienterne kun ligger i kortere perioder, inden de sendes videre til andre relevante afdelinger.

Den store udfordring på akutafdelingen er imidlertid mangel på plads, og derfor kommer der til at ske ændringer i de fysiske rammer, lyder det fra ledelsen.

- Vi oplever en stor stigning i antallet af akutte patienter, og det giver pladsproblemer. Der er eksempler på, at der er 20 flere indlagte end de cirka 20, der reelt er plads til. Så vi kommer til at finde flere sengepladser andre steder på sygehuset, fortæller sygefaglig direktør, Charlotte Fuglsang.

Sygeplejefaglig direktør for Regionshospital Nordjylland Charlotte Fuglesang understreger, at der skal findes løsninger på pladsproblemer på akutafdelingen.

Hun har ikke nogen forklaring på, at sygehuset ser flere akutte indlæggelser.

- Det er meget bredt - både ældre og yngre, og mange forskellige lidelser. Fx. patienter, der pludselig har fået voldsomt ondt i maven, kroniske patienter, der oplever en forværring, men også brækkede ben og lignende, fortæller Charlotte Fuglsang.

Analyser skal nu også give bud på mere hensigtsmæssige patientforløb, så antallet af akutte indlæggelser måske kan blive bragt ned.