Syv dage med livemusik: Her er hovednavnene - og en bøn til publikum

HIRTSHALS:Efter to års pause vender Musik Under Trappen i Hirtshals tilbage med et brag på Vesthavnen, hvor der igen er fri entre til det musikhungrende publikum.

Arrangøren har netop offentliggjort hovednavnene - Rasmus Walter og Jonah Blacksmith Trio.

Den 22. udgave af arrangementet byder på mange flere navne og strækker sig fra 23. til 29. juli - begge dage inclusive.

Hovednavnene spiller ved folkefesten onsdag aften i koncertugen.

- Det har været nogle underlige år. Nu har vi arbejdet med denne festival hver eneste sommer siden 1999, så det var nærmest surrealistisk at måtte aflyse 2 år i træk. Nu er vi tilbage, selvom vi i bestyrelsen har været meget i tvivl undervejs. Kan vi skaffe bands igen? Kan vi skaffe hjælpere igen? Kommer publikum igen? Har vi selv energien? Spørgsmålene har været mange, men troen og håbet har båret os frem til vores beslutning: Selvfølgelig skal vi have Musik Under Trappen tilbage på havnen, fortæller Rasmus Jespersen, formand for Musik Under Trappen og Hirtshals Musikforening.

Jonah Blacksmith Trio. Arkivfoto: Claus Søndberg

Musik Under Trappen håber på stor opbakning:

- Vi vil meget gerne sende en appel til folk om ikke at tage egne drikkevarer med på pladsen og i teltet. Det håber vi folk vil respektere. Igen i år vil vi mobilisere en meget stor hjælper-skare, både privatpersoner, firmaer og foreninger bliver involveret i vores arrangement, og mange nye relationer er dannet igennem årene, og har man lyst til at hjælpe til vores arrangementer, så skal man ikke tøve med at kontakte en af os fra bestyrelsen, siger Rasmus Jespersen.