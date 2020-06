Tårnet smuldrer: Gudstjenester med stillads

EM:Den gamle kirke i landsbyen Em ved Vrå har i årevis været ramt af smuldrende sten, men problemerne tårner sig ikke længere op - det gør til gengæld løsningerne i form af stilladser, nye munkesten og medarbejdere fra Bagterp Murerforretning.

Arkitekt Søren Kibsgaard, der er rådgiver på renoveringen, fortæller, at man i år 1868 renoverede den yderste del af muren med gule sten på tårnets sydside, halvdelen af vestsiden og lidt på østsiden.

- Men de har været i så ringe stand, at de pulveriseres og bliver frostsprængte. Så hvert år bruges der en del penge på at vedligeholde tårnet, siger arkitekten.

De gule mursten udskiftes nu med store munkesten - og når det arbejde er afsluttet, så rundes der af med vandskuring og kalkning.

På trods af renoveringen, så aflyses ingen af de planlagte gudstjenester - som regel er der gudstjeneste hver anden søndag i Em.

- Vi dukker bare hovedet lidt, når vi skal ind, så går det, siger Arne Blichfeldt Sørensen, der er kasserer i Em Menighedsråd.

Han kan i øvrigt berette, at Em Kirke har en lidt speciel forhistorie: Da riget fattedes penge under svenskekrigen i 1600-tallet solgte kongen kirken til en rig købmand fra Aalborg, der ejede Boller Hovedgård i Tårs. I starten af 1900-tallet blev den så frikøbt af staten - og nu glæder det lokale menighedsråd sig så til en udgave af kirken med et tårn i topform.

Renoveringen koster ifølge Søren Kibsgaard omkring en million kroner, og man er formentlig færdig i slutningen af august.

Arbejdet gik i gang i maj.