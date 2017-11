Tårs glæder sig til foråret

TÅRS: Efter tre års arbejde er Foreningen Tårshallen klar til at præsentere projekt Multihus, som der nu både skulle være tegninger og penge til at realisere i forbindelse med hallen.

Det sker på et borgermøde, som holdes i Tårshallen 16. november klokken 19.30.

- De første tanker om projektet kom på banen, da TUI fodbold flyttede ind under hallens vinger i 2015. Ønsket fra idrætsforeningen var, at også gymnastikafdelingen, som altid har boet på Tårs Skole, kunne blive en del af et samlet TUI under samme tag, oplyser man fra Tårshallens side.

Øget aktivitet i hallen, genåbning af svømmesalen, generelt flere brugere og muligheden for byfornyelsesmidler var også en medvirkende årsag. Der blev indgået et samarbejde med Hjørring kommune om sikring af den fremtidige drift, og en arkitektkonkurrence blev udskrevet for at få nogle ideer på bordet. Tre arkitektfirmaer præsenterede hver især deres projekt for en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for hal, borgerforening, TUI og Hjørring kommune.

Arbejdet med at finde finansiering til byggeriet er nu så langt, at byggeriet påbegyndes, når den kommende vinter slutter.

Det nye hus kommer bl.a. til at indeholde en multihal på 600m2, samlingslokale på 190m2 med mulighed for opdeling i tre mindre lokaler, industrikøkken, mediatek, nye omklædningsfaciliteter, værksted til foreningsaktivitet, fællesarealer, depotrum og mulighed for en udbygning af motionscenteret.

- Foreningen Tårshallen håber med det nye byggeri at kunne gøre byen til en endnu mere attraktiv bosætningsby, og at Multihus Taarshallen bliver hele byens krumtap i forhold til den positive udvikling, der allerede er i gang, lyder det fra hallen.

Borgermødet gæstes i øvrigt af arkitekt Mark Krebs fra Bjerg Arkitektur.