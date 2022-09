Tagdækker død efter faldulykke i Nordjylland

Under et udendørs tagarbejde i forbindelse med opførelsen af tilbygning til et biogasanlæg ved byen Smidstrup i Hjørring Kommune, faldt en 38-årig tagdækker i mandags igennem et cirka 80 gange 85 centimeter stort hul i det betondæk, som han stod på. Det skriver Fagbladet 3F.

Manden faldt fire-fem meter ned og landede på et andet, underliggende betondæk. Han blev hårdt kvæstet af faldet.

Arbejdsulykken skete omkring klokken 12.45, og manden blev efterfølgende i kritisk tilstand fløjet i en akutlægehelikopter til sygehuset i Aalborg. Her døde han tirsdag aften.

- Jeg kan bekræfte, at den pågældende er afgået ved døden, efter der blev slukket for hans respirator, siger vagtchef Ole Buus, Nordjyllands Politi, til Fagbladet 3F.

De nærmere omstændigheder ved den tragiske ulykke er endnu ukendte.

- Vi efterforsker stadig sagen, lige som Arbejdstilsynet har også været på ulykkesstedet, siger Ole Buus.