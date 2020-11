Talsmand: - Naziskilte vil blive bortvist

HJØRRING:Arrangørerne af traktordemonstrationen lørdag på Park Vendia plads kræver sober tone fra demonstranter.

- Demonstranter med forkerte skilte, som det eksempel vi har set med blandt andre statsministeren som nazist, vil straks blive bortvist fra demonstrationen. Vi kræver, at demonstrationen foregår i en ordentlig tone med respekt for de forskellige synspunkter, siger Poul Raunsmed, der er talsmand for Vendsyssel står sammen.

Vendsyssel står sammen er arrangør af demonstrationen for folkestyret og grundloven med udgangspunkt i en protest mod regeringens håndtering af minkaflivningerne og minkerhvervets reelle nedlæggelse.

Poul Raunsmed forventer, at over 400 traktorer kommer til Hjørring lørdag. Politiet har godkendt den endelige rute. Politibiler leder kørslen og uniformeret politi hjælper med at afvikle færdslen.

Her er ruten Start kl. 10.15 Stiholt, A. F. Heidemanns vej. Ringvejen Frederikshavnsvej Parallelvej Dronningensgade Skolegade Banegraven Parallelvej Frederikshavnsvej Ringvejen Thomas Morildsvej Park Vendia Plads Kortegen forventes af nå Park Vendia Plads klokken 12.

Blandt talerne er Fødevareminister Rasmus Prehn (S). Han bliver den første på talerstolen klokken 12.30. Han følges af andre folketingsmedlemmer og talsmænd fra organisationer og partier.

Arrangørerne opfordrer til brug af mundbind og arbejder sammen med Hjørring Kommune om at skabe mulighed for forsvarlig coronaafstand. Demonstrationen forventes afsluttet cirka klokken 15, hvor politiet vil eskortere de deltagende traktorer tilbage til opsamlingsstederne.