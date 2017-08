Tavshed om kandidatur

HJØRRING: Selv om Per Møller blev valgt til Hjørring byråd for blot fire år siden, så vil han efter alt at dømme være en af de mest erfarne i den konservative gruppe efter kommunalvalget i november, hvis han igen opnår valg.

Af de fire konservative, der blev valgt i 2013, er det nemlig kun Per Møller, som igen stiller op for de konservative.

Partiets hidtidige borgmesterkandidat, Daniel Rugholm, har netop bekendtgjort, at han på grund af hensyn til sin karriere og ambitioner om at komme i folketinget, trækker sig som kandidat. Og Michael Vajhøj har skiftet parti til Liberal Alliance, mens Kasper Maarup Andersen tidligere har meddelt, at han ikke genopstiller.

Som den eneste tilbageværende af de fire, vil du så nu gå efter at blive partiets spids- og borgmesterkandidat?

- Det har ingen kommentarer til. Jeg synes, det er på sin plads, at vi venter med udtalelserne til opstillingsmødet, siger Per Møller.

Hvem der skal overtage posten som borgmesterkandidat efter Daniel Rugholm afgøres på et opstillingsmøde torsdag aften, hvor partiet samtidig opstiller yderligere kandidater til den i forvejen udmeldte liste. Lige nu er Per Møller, Kim Bach, Mads Sigsgaard Fisker og Svend Hjort eneste kandidater på listen.

Per Møller vil blot citeres for følgende:

- Jeg ser frem til opstillingsmødet og glæder mig til valgkampen!