Teater åbner: Mindre scene, mere plads til publikum

HJØRRING:Vendsyssel Teater åbnede officielt igen efter coronanedlukning onsdag.

- Hurra for det. Det er lidt som at komme i skole igen til første skoledag efter sommerferien, siger teaterdirektør Lars Sennels.

- Selvfølgelig uden kys og kram, hvilket jo er lidt svært for teaterfolk.

Vendsyssel Teater er åbnet efter coronapsuse. Sylle Hyttel sælger billetter til Trine Hesselberg. Foto: Bente Poder

Lars Sennels glæder sig i disse tider over teatrets særdeles fleksible indretning. I den kommende sæson må man påregne krav om længere afstand mellem publikummerne på grund af corona.

- Vi er så heldige at have en sal, hvor der ikke er faste pladser overalt. Vi kan stille sæderne op, som vi vil. Vi har valgt at lave scenografien mindre, så der bliver mere plads til afstand mellem stolerækkerne, siger Lars Sennels.

- Vi har desuden fordelen af en sal med fire indgange og en stor foyer, så vi kan lukke folk ud i hold. Folk kan få en god fællesoplevelse og holde forsvarlig afstand.

Da Hjørring Revyen er aflyst i år, er teatrets teknikere allerede gået i gang med at lave scenografien til sæsonens første egenproduktion, som bliver en nyskrevet krimikomedie med udspring i Hjørring.

Tjerner Josephine Skjoldager folder servietter i Teatercafeen. Foto: Bente Poder

Billetsalget er åbent. Mandag 8. juni er første forestilling Teater Talent Vendsyssels afgangsfilm. De unge teatertalenter fra har været nødt til l at lave en film, da de kommer for coronatæt på hinanden i en teaterforestilling.

Teatercafeen er også åben, men der er er coronaafspærringer med røde bånd og skilte, så afstandskravene overholdes.