Teater på Børglum Kloster: Snart kan du vandre rundt i 1000 års historie

BØRGLUM:Publikum kan godt begynde at glæde sig, når Børglum Kloster til august danner rammer for en vandreforestilling, der tager udgangspunkt i stedets unikke historie.

Det skriver Grummes Teater i en pressemeddelelse.

Det er kendte ansigter, der er med til at formidle historien. Skuespillerne Preben Kristensen, Sonja Oppenhagen, Kristian Halken, Laura Bro, Marie Reuther og Kristian Grumme er de medvirkende, som publikum vil opleve.

På toppen af Børglum Bakke troner Børglum Kloster frem.

Mere end 1000 års historie ligger gemt bag de hvide mure. Historier som nu skal formidles på en ny og utraditionel måde, da Børglum Kloster i samarbejde med Grummes Teater fremfører vandreforestillingen Børglums Stemmer.

Ved en vandreforestilling bliver publikum inddelt i små grupper og ført rundt på en planlagt rute i og omkring klostret. Der vil være indlagt seks stop, hvor publikum vil få fremført en tekst om stedet.

Preben Kristensens idé

Idéen til vandreteater på Børglum Kloster var faktisk skuespiller Preben Kristensens.

Børglums Stemmer

- Vi lavede en vandreforestilling i Baldersbæk Plantage ved Varde Kommune, hvor Preben Kristensen medvirkede. Så foreslog han, at vi rettede blikket mod Nordjylland og Børglum Kloster, og jeg blev straks fascineret af stedet og dets historie.

Sådan fortæller Kristian Grumme, der står bag projektet, og sammen med dramatiker Simone Isabel Nørgaard og instruktør Kasper Jacob Sejersen er de nu dykket ned i sagn, myter og fortællinger om klostret. Det kræver et stort arbejde og research at formidle et stykke Danmarkshistorie i en teaterforestilling.

Fortidens stemmer taler

Forestillingens titel er Børglums Stemmer, da det er skikkelser fra fortiden, hvis stemmer der pludselig kan høres i august. Man kan glæde sig til møde nogle af de personer, der gennem tiden har besøgt Børglum Kloster, bl.a. digteren H.C. Andersen, maleren Marie Krøyer, men også forfædre til familien Rottbøll er blandt karaktergalleriet.

- Vi glæder os til sommeren, og vi er stolte af at kunne lægge rammer til sådan et projekt, og ikke mindst at det lykkedes at samle sådan et stærkt hold, udtaler Anne Rottbøll, der sammen med sin mand Hans Henning Rottbøll bor på Børglum Kloster.

Hans Henning Rottbøll overtog i en alder af 23 år Børglum Kloster i 1984. To år efter blev han gift med Anne, og parret driver i dag godset.

Forestillingen er muliggjort med støtte fra A.P. Møller Fonden, Statens Kunstfond, Spar Nord Fonden, Augustinus Fonden, Toyota-fonden, Knud Højgaards Fond og Dansk Skuespillerforbunds Produktionsmidler.