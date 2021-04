Teaterfyring ankes til landsretten

HJØRRING:Retten i Hjørring blåstemplede for to uger siden fyringen af produktionschef Michael Simonsen fra Vendsyssel Teater. Nu anker han og hans forbund, Teknisk Landsforbund (TL) dommen og frifindelsen af teatrets ledelse til landsretten.

Michael Simonsen havde været ansat på Vendsyssel Teater i 25 år, da direktørens kone først blev ansat som dramaturg og siden forfremmet til kunstnerisk leder.

Hendes virke på teatret medførte samarbejdsproblemer blandt de ansatte, og det fortalte medlemmet om til Nordjyske. Kort efter blev han fyret for illoyalitet. En opsigelse, der altså blev blåstemplet af byretten.

- Vi mener, det var i offentlighedens interesse, at der blev gjort opmærksom på de alvorlige samarbejdsproblemer, når teateret ikke selv løste dem. Vores medlem har gjort, hvad han skulle, og det burde aldrig nogensinde have kostet ham jobbet. Derfor anker vi dommen, siger Peter Thyregod, der er regionsformand i TL Nordjylland, i en pressemeddelelse.

- Vores medlem arbejdede på et teater, der fik 73 procent af sine indtægter fra offentlige kasser. Derfor var det i allerhøjeste grad i offentlighedens interesse at kende til de alvorlige samarbejdsproblemer. Det håber vi, at landsretten giver os ret i, siger Michael Byrial Bjørst, advokat i Teknisk Landsforbund.

Formand for Vendsyssel Teater, Henrik Jørgensen, har betegnet sagen som en banal afskedigelsessag og understreger, at teatret gjorde mange forgæves forsøg på at løse samarbejdsproblemerne, inden man fandt det nødvendigt at fyre Michael Simonsen.

- Avisartiklen var kun én medvirkende årsag til afskedigelsen, siger Henrik Jørgensen.