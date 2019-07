Teenager på knallert påkørt: Svingede ud foran bil

TUEN: En 15-årig dreng på knallert, blev lørdag aften fløjet til sygehuset med lægehelikopter efter et trafikuheld på Sørig Engvej syd for Tuen i Vendsyssel.

Uheldet blev anmeldt klokken 18.06.

- Den 15-årige knallertfører kørte ad Sørig Engvej mod nord, men ved krydset, hvor Sørig Engvej møder Gårdbogårdsvej, kørte knallertkøreren over for ubetinget vigepligt. Her blev han påkørt af en personbil, siger fungerende politikommissær Michael Karstenskov, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Den 15-årige dreng, som kommer fra lokalområdet, fik brud og knubs ved uheldet. Han blev fløjet til behandling på sygehuset, men er ikke i livsfare, oplyser Michael Karstenskov.