Tidlig julegave til udsatte børn

HJØRRING: Hjørring Kommune har netop fået godkendt en ansøgning på knap 10 mio. kroner til Socialstyrelsens pulje til "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR". Midlerne skal gå til et treårigt projekt, der skal forbedre trivslen for 0.-10. klasses elever, der viser tegn på mistrivsel eller psykisk sårbarhed.

Projektet "Godt du kom - et fælles ansvar" sætter fokus på at øge trivslen og deltagelsen i skolelivet for elever, der f.eks. oplever mobning, angst eller har adfærdsforstyrrelser som eksempelvis ADHD og autisme.

- Jeg er meget glad for, at vi har fået pengene til projektet. Jeg er sikker på, at det kommer til at gøre en positiv forskel for vores børn og unge. Med de her midler har vi nu mulighed for at sætte fokus på udsatte og psykisk sårbare skolebørn og sikre, at de bliver en del af skolelivet og det betydningsfulde fællesskab, som skolen tilbyder, siger formand for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Kasper Maarup Andersen (K).

De overordnede mål med projektet er, at flere børn oplever, at de er en del af skolens fællesskab, at de trives på skolen i et rart mobbefrit miljø og har mulighed for at udfolde sig i skolen såvel som i eget liv.

Som en del af projektet nedsættes der en task force, som sammen med både skole og andre fagpersoner, skal sætte en række indsatser i gang for udsatte elever.

- Projektet er forankret i PPR, men både skoler og børne- og familieområdet er væsentlige aktører. For at lykkes med projektet kræver det et tæt tværfagligt samarbejde og et tæt samarbejde med forældrene. Det er vigtigt, at vi sætter ind med den rette hjælp og støtte så tidligt som muligt, inden en problematik får lov til at udvikle sig, siger Kasper Maarup Andersen.

Et andet mål er derfor at udvikle en model, som kan hjælpe fagpersoner til at blive bedre i stand til at spotte elever, der viser tegn på mistrivsel, og som har brug for hjælp og støtte.

Projekt "Godt du kom - et fælles ansvar" vil løbe frem til 31. december 2020.