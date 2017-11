Tidligere elever overtager restaurant

HJØRRING: Rune Thomsen og Costin Cernica bliver nye forpagtere af Restaurant Svanelunden i Hjørring.

Restauratør Stig Bjørn Olesen stopper 1. februar efter seks år. Han er ansat som tjenerfaglærer på Tech College Aalborg, og han afleverer nøglerne til to Rune og Costin, der begge er udlært under hans ledelse i Svanelunden.

Rune er udlært tjener og Costin er kok, og de kender hinanden og Svanelunden rigtig godt.

Costin vil hovedsageligt stå for køkkenet, mens Rune tager hånd om restaurantdel og aftaler i forbindelse med selskaber.

De to nye forpagtere konstaterer, at Stig Bjørn Olesen har været en stor inspiration for dem - ikke mindst som leder.

- Vi har lært meget og fået nogle gode værktøjer fra både Stig, køkkenchef og restaurantchef, og dem kan vi arbejde videre med. Og Costin og jeg synes bare ikke, at vi var færdige med Svanelunden, fortæller Rune Thomsen.

Vil sætte eget præg

De nye forpagtere vil drive Restaurant Svanelunden videre med a la carte-servering til frokost og aften samt weekendbrunch.

- Desuden vil vi gerne friste gæsterne med kaffe og hjemmebagt kage.

Hertil kommer afholdelse af selskaber, som også fortsat vil være en vigtig del af forretningen. Gæster, der har bestilt selskaber på Restaurant Svanelunden, vil i nær fremtid få en henvendelse fra de nye forpagtere.

Duoen har planer om at sætte deres eget præg på stedet, men i forhold til menuen ønsker de at videreføre det nordiske og fransk-inspirerede køkken.

- Vi vil bruge så mange lokale, friske råvarer som muligt - og selvfølgelig sæsonens råvarer.

Og så er de nye forpagtere parate til at investere timer i deres fælles projekt.

- Vi er begge singler, så vi kan tillade os at bruge de timer, der er nødvendigt, tilføjer de med et smil.

En sund forretning

Stig B. Olesen har haft seks gode år på Restaurant Svanelunden.

- Jeg har lært rigtig meget - både personligt og og i branchen, fortæller han og understreger, at køkken og restaurant kører på fuldt blus både jul, nytår og januar. I januar sætter vi lokalerne i stand, men vi modtager selskaber hele måneden.

Stig Bjørn Olesen tilføjer, at det var en stor udfordring, at overtage stedet for seks år siden.

- Vi fik gang i a la carte og fik fem gafler af NORDJYSKEs madanmelder. Det fortæller lidt om, hvad vi har præsteret. Der er kommet stor søgning til a la carte, og det samme er tilfældet med frokost og weekendbrunch.

- Jeg har det fint med at overlade Svanelunden til de to nye. De kender huset, og jeg glæder mig til at følge dem, smiler Stig.

- De overtager en sund forretning i en fin udvikling. Og der er en fornuftig kalender med selskaber.

Restaurant Svanelunden ejes af Serapions-Ordenens Sct. Olai loge Hjørring, og Stig B. Olesen konkluderer, at han har haft et godt samarbejde med logen.

Kasserer i logen, Kurt Mørk Jensen, kalder samarbejdet forbilledligt og tilføjer, at Stig har givet stedet et stort løft. Han glæder sig over, at det er lykkes at finde to huskendte forpagtere til at tage over.

- Det betyder meget for os i logen, at der bliver taget godt hånd om Svanelunden - det fortjener den.