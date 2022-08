Tidligere fandt de trøjer, strømper og mobiler i kloakken - i år fandt de intet

HJØRRING:Almindeligvis er uge 30 i Hjørring lig med Dana Cup og dermed tilstrømning af op mod 30.000 ekstra indbyggere i byen.

Det sætter naturligvis et pres på byens kloaksystemer - og tidligere har Nordjyske afdækket, hvordan også andet, end hvad der normalt puttes i et toilet, fandt vej til Hjørring Vandselskabs kloaksystemer.

Men ikke denne gang.

- Det er slående, hvor lidt vi faktisk har fundet i år. Ingen trøjer, ingen strømper - ingenting af betydning, som vi ikke også kunne finde i andre uger end Dana Cup-ugen, siger Jacob Andersen, der er produktionschef i Hjørring Vandselskab.

De er ansvarlige for al kloakføring i byen og har derfor tjek på, hvad der bevæger sig rundt i vandrørene fra blandt andet toiletterne i byen.

Men til årets Dana Cup var fundet af mystiske sager, som man ikke skaffer af vejen gennem toilettet, altså begrænset.

- Jeg måtte gå lidt ekstra hårdt til driftsfolkene, for det kunne da ikke passe, at der ikke var fundet noget ekstraordinært i år. Men det var der altså ikke, siger Jacob Andersen.

Han forklarer, at det ikke altid er muligt for medarbejderne på Hjørring Vandselskab at se de ting, der måtte være kommet igennem deres kloaksystemer. Systemet er mere eller mindre hermetisk lukket, og derfor kan der sagtens være forunderlige fund, der er gået deres næser forbi. Det er først, hvis kloakken stopper til, at de bliver opmærksomme på eventuelle forunderligheder.

- De steder, hvor man har mere synlige filtersystemer end vi har, vil man kunne se, hvad der kommer igennem. Her vil det være alt fra mobiltelefoner til tøj og meget andet. Men vi ser det ikke, fordi vores system er lukket, så vi står ikke og kigger på det. Så vi opdager først tingene, når nu der er et eller andet, der har stoppet en pumpe til.

- Ting, der er på tennisboldstørrelse, suser bare gennem pumperne. Det skal være markant større end en tennisbold, for at vi opdager det. Derefter fortsætter det i spildevandsstrømmen, indtil det rammer ristene i renseanlæggene, forklarer Jacob Andersen.

Han nævner dog ét eksempel fra en Dana Cup for mange år siden - her fandt man en fodboldstøvle, som altså på én eller anden mystisk måde havde fundet vej til kloaksystemet.

Jacob Andersen henviser i øvrigt til en kampagne, som har kørt nationalt for landets vandselskaber - "Kun tre ting i toilettet". Dertil er i øvrigt tilknyttet en Facebook-side - som i skrivende stund har tæt på fire tusind følgere.