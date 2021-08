Tidslomme med havudsigt

De bunkers, som den tyske besættelsesmagt lod bygge langs den jyske vestkyst for at modstå en allieret invasion, der aldrig kom, bliver betegnet som danmarkshistoriens største bygningsværk. Først forhadte, så forgæves forsøgt fjernet og nu til en vis grad feterede som historiske monumenter, der trækker turister til.

Sådan er det til en grad også gået med feriehotellet Fyrklit, i dag Feriepark Landal Fyrklit efter indlemmelsen i den europæiske kæde Landal Greenparks, der driver feriecentre i ni lande.

Der var skeptiske røster, da det blev bygget og udvidet, men ingen har dog forsøgt af sprænge det langstrakte centerbyggeri i luften, selv om der sikkert findes naturfanatikere, som gerne så det gjort på grund af beliggenheden inde midt i klitterne.

Lad os i stedet glæde os over, at arkitekterne Friis & Moltke midt i 1970’erne kvitterede for den byggetilladelse, som næppe ville være blevet udstedt i dag, ved at opføre blokkene i rå forskallingsbeton, så de matcher det omgivende tyske typehusbyggeri fra krigens tid. Og samtidig det lysegrå sand fra klitter og strand.

Fyrklit, bunkermuseum og fyrtårn føjer sig fint ind i et landskabet.

Hertil ankom en familiedelegation med tre generationer og fem personer til tre overnatninger. Efter indtjekning hos de venlige medarbejdere i receptionen installerede vi os i en 54 kvadratmeter lejlighed i blok E med to soverum - det ene på en stor hems. Der er otte forskellige typer og størrelser lejligheder at vælge imellem, så her er noget for alle.

Op med døren til terrassen. Fuldt view i stille sommersol over sand og vand. Betagende er et fattigt ord. Havet ligner nærmest et roligt Middelhav, men det er fordi klitrækken skjuler den brænding, der altid i et eller andet omfang er ved Vesterhavet. Stranden kommer man ned til ad en lang og velholdt trætrappe med udsigtsplatforme.

På trappen ned til stranden må man stoppe op og nyde synet.

Men på det tidspunkt havde pigerne, Vilde på næsten 11 og Tone på fem, allerede slæbt os med i vandlandet til det første af adskillige våde besøg. Det er enkelt bygget op med et svømmebassin og to børnebassiner plus en spa inde og et bassin i det fri. Hertil en stor rutsjebane inde og en kort og stejl ude. Den mindste turde godt tage ture på den store bane, når blot storesøster kørte med, og det var hun sød til.

Viiildt, synes Vilde om rutsjebanen i det fri.

Skærmfrit område

Når jeg siger stor, er det relativt ment, for der findes langt vildere og længere rutsjebaner i andre og nyere feriecentre. Indtrykket er, at Fyrklit er fint vedligeholdt, men i hovedtrækkene står, som da ferieparken blev opført. Det er der noget befriende over. Her er ingen bimlen og bamlen fra lysende spillemaskiner. De aktiviteter, der er ude og inde, lægger op til at bruge kroppen og de kreative evner.

Man skal slippe en mønt for at benytte spillene i legehuset.

Det kreative får lov at folde sig ud sig ved et par veludstyrede hobbyborde i den store hjørnestue. Den har tidligere været panoramarestaurant, og det må have været her, Dronning Margrethe spiste frokost ved indvielsen i 1976. Nu er her plads nok, og serveringen i centret er indskrænket til en bar i tilknytning til receptionen.

Farmor i krearummet sammen med pigerne.

Seværdigheder tæt på

Plads er der også ude i centerterrænet til minigolf, stor legeplads med hoppepude og en mooncarbane. Adgangskoden gælder også til et stort lege- og spillehus med bortennis,billard, airhockey, hockeybane, klatrevæg og legerum.

Alt sammen skærmløs old-school-underholdning og at dømme efter brugen velegnet til at bringe generationerne sammen.

Nogle af os må ned og bade i havet, for det er trods alt den ægte vare. Langs med stranden kan man på ingen tid gå ind til Hirtshals for at kigge på by og havn og måske proviantere eller spise på en af byens udmærkede restauranter.

Man må ind til byen for at spise ude, og der står restaurant Lilleheden klar med en fyldig og frisk fisketapas foruden gode børnemenuer.

Fra ferieparken må man selvfølgelig udforske de nærmeste omgivelser såsom bunkermuseet med de 69 enheder, der er forbundet med kilometerlange gange gravet ned i sandet. Hirtshals Fyr er også et must, og oppe fra tårnet kan man se ”hjem” til Fyrklit.

Ikke så ringe endda.

Feriepark Landal Fyrklit Kystvejen 10 9850 Hirtshals.