Til kamp mod grænsehandlen: Dagligvarekæde dumper priser på dåserne

HJØRRING:Fra weekenden tester landets nyeste spiller på dagligvaremarkedet noget nyt.

BASALT, der 9. november slog dørene op i Hjørring til den foreløbig eneste nordjyske forretning i kæden, har kigget mod syd og grænsebutikkerne, som mange danskere hver dag sætter gps’en efter for at få fyldt depoterne op derhjemme.

Det er særligt øl og vand, som bliver stablet i bagagerummet eller læsset i traileren, men fra på lørdag behøver man ikke længere lægge penge hos vores tyske naboer for Pepsi Max og dåsebajere, lyder det fra Salling Group, der i efteråret lancerede den ny dagligvarekæde.

BASALT tilbyder nemlig en kasse med 20 stk. sodavand eller øl for 49 kr. eks. pant til fast pris - også på den anden side af julehandlen. Det betyder eksempelvis, at én Pepsi Max koster koster 2,45 kr. eks. pant, mens én Royal Pilsner koster 2,72 kr. eks. pant.

- Der er ikke tale om tilbud, men en fast lav pris, ligesom hele vores sortiment har faste priser. understreger kædechef Henrik Nielsen.

BASALT har nu mere end to måneder på bagen. Konceptet går ud på at tilbyde basisvarer til lave priser, i kraft af, at der er skåret ned på omkostningerne. Der er bl.a. ingen kølediske.

Der er dog løbende blev finpudset på konceptet. Siden åbningen er der blevet tilføjet over 100 nye varer, åbningstiden udvidet, og i én butik testes kølevarer og nu altså øl og vand til grænsepriser i alle landets BASALT-butikker.