Til salg i årevis: Disse 10 nordjyske huse vil ingen købe

NORDJYLLAND:Nogle huse når aldrig at blive sat til salg, før den næste køber er fundet.

Andre står tilbage som den dreng i skolegården, der altid bliver valgt til allersidst, når der skal spilles fodbold.

Det er der ifølge Laust Farver, direktør for Danmarks største boligportal Boliga, én altoverskyggende årsag til.

- Prisen er for høj. Alt kan sælges, hvis prisen er rigtig, og hvis man bliver ved med at sætte prisen ned på et hus, ender det også med at blive solgt. fastslår han.

I Danmark er der frem til 1. oktober skrevet 32.021 slutsedler på parcelhuse eller rækkehuse i Danmark i 2021.

Heraf blev de 3487 skrevet under et sted i Nordjylland. Det viser tal fra Boliga, som er Danmarks største boligportal.

Lige nu er der ifølge Boliga 4208 villaer eller rækkehuse til salg i Nordjylland. Ifølge Videncentret Bolius, der ejes af Realdania, havde de i 2020 en gennemsnitlig liggetid på 280 dage, hvor den gennemsnitlige liggetid set over hele landet var på 197 dage.

Langt de fleste boliger til salg finder altså nye ejere indenfor et halvt års tid. Sådan gennemsnitligt, selv om huse i Nordjylland generelt er længere tid om at blive solgt.

Og så er der altså de huse, ingen gider kigge på. Som står og byder sig til i årevis.

Ifølge boliga.dk er der netop nu 15 huse til salg i Nordjylland, som alle har været på markedet i 10 år eller mere.

Laust Farvers bedste råd til husejere, der i årevis har kigget langt efter køberne, er helt kontant.

- Tag boligen af markedet hurtigst muligt. Opmærksomheden omkring en bolig er markant størst i de første to dage efter, at det er sat til salg. Så er det nyt og spændende, og det viser alle tal. Så pil det af markedet i et halvt års tid, og sæt det så til salg igen. Så har det nyhedens interesse. Det har det altså ikke, hvis det har ligget i syv, otte eller ni år, fastslår Laust Farver.

1. Bredgade 40, Tårs

Denne bolig i Tårs nær Hjørring har været til salg i 4555 dage - eller næsten 12,5 år. Villaen fra 1950 er på 149 kvm + 89 kvadratmeter kælder.

2. Gammel Feggesundvej 97, Amtoft

På Gl. Feggesundvej 97 i Amtoft ligger denne villa fra 1906 på 75 kvm. Den har været til salg i 4489 dage. Udbudsprisen lyder på 750.000 kr.

3. Godthaabsvej 23, Fjerritslev

Rækkehuset til højre ligger på Godthaabsvej i Fjerritslev og har et boligareal på 88 kvadratmeter. Detr er bygget i 1930, blev sat til salg i november 2009 og har været udbudt til salg i 4389 dage. Det koster nu 550.000 kr., hvilket er 45.000 mindre end startprisen for 12 år siden.

4. Gartnervænget 4, Pandrup

Denne villa på Gartnervænget 4 har på markedet i godt 11 år - eller 4173 dage, hvilket er lang tid i forhold til lignende huse i postnummer 9490 Pandrup, der i gennemsnit er til salg i 382 dage. Udbudsprisen lyder på 995.000 kr.

5. Torvet 7, Bælum

På Torvet 7 i Bælum ligger denne 200 kvm. store villa fra 1897. Villaen har været til salg i 4108 dage - eller godt 11 år. Udbudsprisen lyder på 695.000 kr.

6. Vestergaardsvej 1, Fjerritslev

I mere end 11 år har denne villa på Vestergaardsvej været til salg. Helt præcist i 4103 dage. Villaen er bygget i 1964 og har 141 kvm bolig og yderligere 31 kvadratmeter kælder. Huset koster 1.245.000 kr.

7. Bonderup Vestergade 1, Bonderup

Denne villa med tilhørende værksted er bygget i 1957. Den er på 120 kvadratmeter og har været til salg i 4078 dage. Det er ca. 10 gange så lang tid som gennemsnitligt i postnummer 9690 Fjerritslev. Udbudsprisen lyder på 875.000 kr.

8. Aalborgvej 33, Hornum

Villaen i Hornum er bygget i 1936 og fordeler 105 kvadratmeter på tre værelser. Villaen har været til salg i 4030 dage og koster 425.000 kr. Den blev sat til salg i november 2010 for 525.000 kr.

9. Vestergade 72, Ulsted

Villaen i Ulsted ligger på en 630 kvadratmeter stor grund. Den er bygget i 1923 og har 144 kvadratmeter bolig. Villaen har været til salg i 3985 dage - siden januar 2011 - og er siden reguleret 200.000 kr. ned i pris.Prisen er nu 995.000 kr.

10. Hovedgaden 36, Poulstrup

Denne villa på Hovedgaden 36 i Poulstrup er bygget i 1925 og rummer 132 kvadratmeter bolig og fire kvadratmeter kælder. Villaen har været til salg siden april 2011 - i 3879 dage, og den kan erhverves for 525.000 kr. - 170.000 mindre end da den blev udbudt til salg.

