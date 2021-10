Tiltale: Søn dræbte sin far med hammer og bælte

HJØRRING:Torsdag begynder endnu en uhyggelig drabssag ved Retten i Hjørring, hvor en nu 20-årig mand er tiltalt for at have dræbt sin 53-årige far.

Drabet sidste år 24. juli sidste år om aftenen på den 53-årigs bopæl på Lonesvej i Hjørring.

Ifølge anklageskriftet blev manden slået flere gange i hovedet med en hammer, stukket i halsen og kvalt med et bælte.

Den dengang 19-årig søn blev anholdt og sigtet for drabet. I grundlovsforhøret erkendte han grov vold, men nægtede drab.

Sagen startede 24. juli, da Nordjyllands Politi modtog en anmeldelse om et mistænkelig dødsfald på adressen i Hjørring.

Tirsdag 28. juli kom svaret så fra de retsmedicinske undersøgelser som viste, at den 53 årig mand havde været udsat for vold.

Politiet rykkede derfor ud til adressen i Hjørring for at foretage gerningsstedsundersøgelser, og samme eftermiddag blev mandens søn anholdt.

Der er afsat fem retsdage til sagen, der forventes afgjort sidst i november.