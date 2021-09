Tiltalt for at svindle med hjælpepakker

HJØRRING:En 54-årig mand sidder torsdag tiltalt ved Retten i Hjørring for at svindle med corona-hjælpepakker for 346.000 kroner.

Ifølge anklageskriftet var den 54-årig ansvarlig for en enkeltmandsvirksomhed i Hjørring, og i marts og juni 2020 indsendte han falske ansøgninger for at opnå lønkompensation fra hjælpepakkerne.

Manden er tiltalt for svindlet med, at navngivne personer var ansatte i virksomheden, eller at de var hjemsendte i forbindelse med corona-nedlukningen.

Ifølge anklageskriftet lykkedes det at få ubetalt to lønkompensationer på over 120.000 kroner i alt - mens to andre ansøgninger blev afvist og udskudt af Erhvervsstyrelsen.

Der forventes at falde dom i sagen torsdag eftermiddag.