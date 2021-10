Tiltalt for hammerdrab på sin far: - Det er noget, jeg har holdt hemmeligt i fem år

HJØRRING:"Der er noget, jeg har holdt hemmeligt de sidste fem år, siden min mor og far blev skilt."

Sådan startede den 20-årige mand, der er tiltalt for at have slået sin far ihjel ved at have slået ham i hovedet adskillige gange med en hammer og kvalt ham med et bælte, sin forklaring i retten.

- Lige siden min mor og far blev skilt, har han været voldelig mod mig. Han har hadet mig, sagde den 20-årige grådkvalt.

Han fortalte om et liv i frygt for vredesudbrud fra sin far, som ofte resulterede i vold. Om en spiseforstyrrelse og en skilsmisse, der ændrede alt.

- Jeg var bange for min far. Jeg var bange for, hvad han kunne gøre ved mig. Senere blev jeg bange for, at han kunne finde på at slå mig ihjel. På grund af, at han slog mig og blev sur.

Den 20-årige har erkendt at have udsat sin far for den dødelige vold, men han hævder, det var i nødværge - af frygt for farens vold mod ham.

Skilsmisse ændrede alt

Han brød også flere gange grædende sammen under sin forklaring, da han skulle fortælle om sit forhold til sin far, og om det der skete om aftenen 24. juli sidste år i deres hjem på Lonesvej i Hjørring.

Den 20-årige fortalte, at han havde haft et meget tæt forhold til sin far det meste af sit liv, hvor især fodbolden havde bundet dem sammen. Den 20-årige havde drevet fodbolden langt.

- Da jeg var yngre, var mit forhold til min far rigtig godt. Han hjalp med alt, hjalp med skole og det var ham, der gjorde, at jeg kom så langt med fodbold. Han kørte mig land og rige rundt. Han var min bedste ven.

Men forældrenes skilsmisse i 2016 og en spiseforstyrrelse vendte op og ned på alt.

Den 20-årige forklarede, at han fik en spiseforstyrrelse, der gjorde, at han lagde fodbolden på hylden. Og det var ikke noget, der faldt i god jord hos faren, fortalte den 20-årige.

- Det var min mor, der fik mig i behandling og reddede mit liv. Min far ville ikke have, at jeg skulle i psykiatrien, forklarede han.

Det var dog forældrenes skilsmisse, der udløste vreden hos faren, fortalte den 20-årige.

- Han var sur og råbte alle mulige ting om min mor. At hun havde ødelagt familien, og at hun har fundet en anden. Jeg sagde, at jeg er ligeglad, at jeg altid ville elske begge to. Så blev han rigtig sur og sagde, at jeg ikke skal støtte en utro, fortalte den 20-årige.

Efter forældrenes skilsmisse blev den 20-årige dog boende hos faren. Anklager Mette Bendix spurgte flere gange, om der var andre der havde set faren været voldelig, eller om den 20-årige havde fortalt det til nogen.

Men det var der ikke.

Den 20-årige forklarede, at søsteren aldrig havde set noget, når hun var der, for faren var en helt anden, når hun var hjemme. Og han fortalte ikke noget til nogen, fordi han skammede sig over det - og så var han også for det meste hjemme og så ikke andre på grund af sin spiseforstyrrelse.

- Jeg fortalte heller ikke noget til min mor, fordi jeg ville ikke have, at hun skulle have det dårligt. Jeg vidste, at hvis jeg fortalte det, så ville hun ligge søvnløs om natten.

Tre voldsomme episoder

Anklager Mette Bendix forsøgte også at klarlægge, hvor omfattende farens vold havde været.

- Det skete ikke hver dag - det var i perioder. Det var oftest lussinger, eller at han tog fat i mig og ruskede mig, når han blev sur, fortalte den 20-årige.

Men især tre episoder havde sat dybe spor i den tiltalte

- En gang slog han mig så hårdt i brystet og maven og gav mig en lussing, så jeg faldt bagover og smadrede en glasdør. Jeg havde hovedpine i to uger.

Da han i 2018 begyndte på Handelsskolen, begyndte han også at blive mere social. Han gik i byen, og her begyndte han at ryge hash. Og faren havde en absolut nultolerance over for stoffer, forklarede den 20-årige.

- Engang havde jeg glemt en joint i bilen. Min far fandt den i bilen, og han råbte og skreg, at han ville slå mig ihjel, hvis han fandt det mindste på mig igen, og så slog han mig. En anden gang fandt han cigaretter og en lighter på mit værelse. Han tog lighteren og brændte mig på armen.

- De tre episoder var de meste ekstreme, men der skete mange ting. Jeg vil helst bare glemme, sagde den 20-årige grædende.

Greb en hammer på bordet

I månederne op til drabet var der dog fred i hjemmet i Hjørring. Her var søsteren nemlig hjemme på grund af corona. Og i juni blev den 20-årige student og fejrede den nye titel med sine kammerater.

- Det var den bedste periode af mit liv. Jeg så ikke min far ret meget, forklarede han.

Det gjorde han heller ikke 24. juli, hvor han vågnede om formiddagen og var alene hjemme. Den dag var søsteren flyttet til en anden landsdel med sin kæreste.

Den 20-årige var nede at træne og senere ude at spille golf, og da han kom hjem mellem klokken 17.30 og 18.00 tog han noget mad med ind på værelset. På et tidspunkt hørte han faren komme hjem, og kort tid efter begynder mareridtet.

- Pludselig flår han døren til mit værelse op, og han hiver fat i mig og slæber mig ud i køkkenet. Så kan jeg se, at der på bordet ligger en joint og en lille pose med kokain i, som han havde fundet i min jakkelomme.

- Han gik fuldstændig amok. Han råbte og skreg og sagde, at han havde sagt, at hvis han nogensinde fandt noget igen, så ville han slå mig ihjel. Så slog han mig i maven og i brystet en gang og tog kvælertag på mig, forklarede den 20-årige.

- Og det er der, jeg greb fat i en hammer, der lå på bordet. Jeg slog ud efter hans hoved og over det hele. Vi kom op at slås. Nogle slag parerede han, andre ramte ham.

- Vi slås, indtil han vendte sig om og løb ud i entreen. Jeg løb efter ham, og det er her, jeg ramte ham en sidste gang rigtig hårdt i baghovedet, så han faldt om.

Den 20-årige holdt en pause i talestrømmen, inden han fortsatte med at fortælle om de voldsomme begivenheder.

- Da han lå i entreen, tog jeg et bælte der hang på radiatoren og lagde det rundt om hans hals for at få ham til at besvime, så jeg kunne ringe 112. Så løb jeg ud efter noget for at stoppe blødningen i hovedet, og derefter ringede jeg 112, som bad mig vende ham om og begynde at give ham hjertemassage, sagde den 20-årige og brød grædende sammen.

- På det tidspunkt går det op for mig, hvad der er sket.

- Var bange og i chok

Anklager Mette Bendix spurgte den 20-årige, hvorfor han ikke bare stak af, hvis han var bange for sin far. Og hvorfor han fulgte efter ham ud i entreen og lagde bæltet om hans hals i stedet for at kalde på hjælp.

- Jeg kunne ikke komme væk fra ham.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg slog ham, da han løb væk. Jeg har ikke tænkt så meget i den situation - jeg var bange og i chok, sagde den 20-årige.

Han forklarede også, at han bagefter græd og kastede op og var i en choktilstand - og at det var grunden til, at han i starten ikke fortalte, hvad der var sket.

Han blev nemlig først anholdt fire dage efter drabet, da politiet havde fundet den blodige hammer på hans værelse.

- Jeg var bange og vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg kunne ikke få mig til at sige sandheden, mens min mor og familie var lige ved siden af.

Retssagen mod den 20-årige fortsætter 29. oktober.