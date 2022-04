Timing var da helt hen i vejret ...: Vinterlig optakt til åbning af feriebyens ishuse

TVERSTED:Der er løbet meget vand i Tversted Å siden Kim Larsen bad guderne om godt vejr - men mon ikke forpagterne af ishusene på Tannisbugtvej i feriebyen folder hænderne lidt i smug i et forsøg på at tækkes vejrguderne.

Da ishusene skulle åbne fredag var det nemlig med et voldsomt snevejr som optakt morgen og formiddag. Senere faldt der dog lidt ro på vejrfronten med en sol, der også kiggede lidt frem.

- Det er det danske vejr, når det er bedst, lyder det med et smil fra Søren From, der er klar til sin anden sæson i Det Blå Ishus.

- Men vi sætter vores lid til, at der er lovet 18 grader i næste uge - og håber, at det vejr også når til Tversted, tilføjer Søren From, der også driver Dessert Skagen længere nordpå.

Kikser det fuldstændig med varmegraderne, så har Søren From sørget for at have noget på hylderne, der også kan lune lidt: Det gælder eksempelvis churros-satsningen, der var et kæmpe hit sidste år, samt en række forskellige kaffe-produkter, i øvrigt både varme og kolde.

- Vi har også en nyhed i år, og det er, at man kan vælge sin egen smag til en luksus-milkshake, fortæller Søren From, der ligeledes byder på hjemmelavet guf fra ishuset.

Så er sæsonen skudt i gang - Det Grå Ishus har fået helt ny forpagter. Foto: Bente Poder

Han får i år ny konkurrent og kollega få meter væk, da Jette Bundesen har valgt at stoppe i Det Grå Ishus. I stedet har Ole Pedersen, der også driver Solnedgangskiosken i Skagen, overtaget forpagtningen.

Endelig driver Anne Dorthe Christensen Polarkiosken på Tannisbugtvej - her servere hun blandt andet hotdogs af en halv meters længde - så det må siges at være en vej fuld af fristelser.