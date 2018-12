Tissemandshærværk mod biler og huse

HJØRRING: En noget usædvanlig form for hærværk har ramt en vej i Hjørring. Tre anmeldelser om det usædvanlige hærværk er i løbet af juledag blevet anmeldt til Nordjyllands Politi.

– Vi har i tidsrummet fra klokken 11 til 13.55 juledag modtaget anmeldelse om tre hærværk, hvor gerningsmanden på en af adresserne på Bispevænget i Hjørring har malet “grafitti lignende en penis på forurettedes Passat”, læser vagtchef Jess Fallberg, Nordjyllands Politi, fra poilitiets døgnrapport.

Ifølge et af opslagene på Facebookgruppen Hjørring mod Indbrud er hærværket begået natten til juledag efter klokken 02 mod en netop nyindkøbt bil.

Foto fra Facebookgruppen Hjørring imod Indbrud

På en anden adresse på Bispevænget er en søjle på husets terrasse også blevet udstyret med en penis, mens der er skrevet “Fuck PoPo” på et vindue i huset - begge dele med en skrap blå spraymaling.

Svært at efterforske

På en tredje adresse er der malet på husets postkasse.

– Vi har selvfølgelig registreret hærværket nu, men spormæssigt er det jo lidt svært. Vi har taget fotos af hærværket, og så kan man håbe på, at man senere kan finde en gerningsmand. Det er jo sådan med grafítti, at gerningsmændene har specielle tags eller nogle helt specielle måder at tegne på, der afslører netop dem som gerningsmænd. Nogle gange kan der gå en del tid, før en gerningsmand findes. Sker det, så får de en sag for alle de tilfælde af grafitti, de kan spores tilbage til, konstaterer Jess Fallberg.

Han understreger, at der også blot kan være tale om drengestreger, der er gået for vidt.

– Men fanger vi dem, så bliver de selvfølgelig sigtet for hærværk - også selv om det bare er drengestreger. Der kan jo være tale om erstatning også, lyder det fra vagtchefen, der ligesom folkene bag opslagene på Facebookgruppen Hjørring imod Indbrud håber, at vidner kan have set noget mistænkeligt og underretter politiet om det.