To år gammelt nag mod vidne endte i voldsomt overfald

HJØRRING:Gammelt nag om et vidneudsagn udviklede sig i februar dramatisk, da tre mænd udsatte en anden mand for trusler, afpresning og røveri.

To af mændene - på henholdsvis 31 og 28 år - blev i 2017 dømt for røveri og afpresning over for en anden mand, som vidnede mod dem i retten.

Men to år efter var det ikke glemt, og 24. februar fik de to mænd en tredje mand til at lokke den mand, der vidende mod dem, hen til Svanelunden i Hjørring.

Her ventede den 31-årige og den 28-årige i en bil, hvor offeret blev tvunget ind på bagsædet. Her blev han slået og frarøvet sin iPhone med ordene: "Du troede nok, du kunne gemme dig".

Overfaldet sluttede da offeret fik kæmpet sig fri, og det lykkedes ham at åbne bildøren og hoppe ud og stikke af, fortæller anklager Torben Kauffmann.

Overfaldet kostede i denne uge den 31-årig og den 28-årig et års fængsel, mens den tredje mand på 25 år, blev idømt syv måneders fængsel, oplyser anklageren.

I Retten i Hjørring nægtede alle tre sig skyldige, og de to mænd hævede, at de ikke bar nag til offeret, fordi han vidnede mod dem for to år siden.