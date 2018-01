To anholdt efter røveri i REMA 1000

HIRTSHALS: Politiet anholdt torsdag aften en mand og en kvinde efter et røveri mod REMA 1000 i Hirtshals, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi. Begge de anholdte er 27 år gamle og fra lokalområdet.

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.52, hvor en kvinde umiddelbart inden med en åbnet flaske salmiakspiritus som våben havde truet sig til at få udleveret et pengebeløb fra kassen.

En civil patrulje var på stedet kort tid efter, og anholdt manden, der stod uden for butikken - en halv times tid senere blev kvinden anholdt. Politiet afventer nu juristernes vurdering af, om de to skal fremstilles i et grundlovsforhør med henblik på at begære dem varetægtsfængslet, eller om de skal løslades efter endt afhøring. Vagtchef Jesper Sørensen ønsker på nuværende tidspunkt ikke at fortælle, hvad mandens rolle i røveriet har været.