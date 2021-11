To biler i frontalt sammenstød - flere tilskadekomne

SØNDERLEV:Beredskab og politi blev mandag formiddag kaldt til Skallerupvej ved Sønderlev vest for Hjørring.

Her var der kommet melding om det, Nordjyllands Politi betegner som en alvorlig færdselsulykke.

Der er tale om et frontalt sammenstød mellem to biler, og politiet oplyser via Twitter, at der er flere tilskadekomne.

Meldingen kom klokken 10.08. Nordjyllands Beredskab har afsluttet sit arbejde på stedet ved 11.10-tiden.

Opdateres