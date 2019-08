To biler i frontalt sammenstød i nat

GJURUP: To personbiler stødte natten til onsdag frontalt sammen på Løkkensvej ved Gjurup vest for Hjørring. Den ene bil blev ført af en 18-årig mand, den anden af en 18-årig kvinde - begge fra Hjørring-området.

Begge biler blev totalskadet, og de to bilister blev bragt til tjek på skadestuen. Den ene havde fået en flænge i panden, den anden har muligvis fået hjernerystelse, men begge ser ud til at være sluppet fra sammenstødet uden alvorlige skader, oplyser vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Den mandlige bilist har fortalt politiet, at han forsøgte at undvige et rådyr, der lå på vejen. Derfor kom han over i modsatte vejbane og stødte sammen med den modkørende bil.