To biler i uheld: Flere på sygehuset

HJØRRING:Et færdselsuheld på Hjørringvej ved Sønderskov øst for Hjørring betyder, at Hjørringvej lige nu er spærret.

Uheldet skete ud for Hjørringvej 407, hvor to biler stødte sammen.

Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi på Twitter.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 16.21. Den lød på frontalt sammenstød.

- Derfor sendte vi straks et par patruljer til stedet, ligesom der også blev sendt ambulancer og indsatsleder fra politiet, oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

- Vi forsøgte at dirigere trafikken omkring uheldsstedet. Men det viste sig, at der var sket en del oliespild i forbindelse med uheldet, og det betyder, at vi har måttet spærre vejen indtil beredskabet kan få fjernet oliespildet, forklarer vagtchefen.

Trafikanter i området opfordres derfor til at finde andre veje.

Jesper Sørensen kan ikke her og nu sætte en tidshorisont på for, hvornår vejen igen åbnes for trafik.

Men vejen forbliver spærret så længe politi og redningsberedskab er på stedet, oplyser vagtchefen.