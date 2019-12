44-årig død efter trafikulykke nær Sindal

SINDAL:En 44-årig mand er død efter en trafikulykke nær Sindal torsdag eftermiddag. De pårørende er underrettet.

Torsdag klokken 16.17 kom meldingen om, at to personbiler var stødt sammen i krydset Jerupvej-Bindslevvej lige nord for Sindal i Vendsyssel.

I den ene af de to biler befandt sig to personer, heraf den 44-årig mand, som blev alvorligt kvæstet. Han blev i kritisk tilstand kørt med ambulance til Aalborg Universitetshospital, som erklærede ham død kort efter, oplyser vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

To andre personer fra bilerne i ulykken var lettere kvæstede og blev med ambulancer bragt til sygehuset i Hjørring.

En bilinspektør har undersøgt ulykkesstedet for at fastslå, hvad der præcist skete ved ulykken.