To biler stødt sammen: Vejkryds spærret

SINDAL:Torsdag klokken 16.17 kom der melding om, at to biler var stødt sammen i krydset Jerupvej-Bindslevvej lige nord for Sindal i Vendsyssel.

Nordjyllands Beredskab er sendt til uheldsstedet med melding om, at der er tale om fastklemte.

Kort før klokken 17 kunne vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi, fortælle, at krydset er afspærret, mens der arbejdes på stedet.

Han havde ikke oplysninger om, hvorvidt der er tale om alvorlig personskade.

- Der er sendt ambulance, og der arbejdes på stedet lige nu, fortalte han.

Opdateres