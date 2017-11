To biler stødt sammen

VRÅ: Torsdag formiddag kl. ca. 9.40 skete der et trafikuheld på Aalborgvej - hovedvej 190 - øst for Vrå. Ved t-krydset, hvor Vrejlevvej møder Aalborgvej, stødte to biler sammen.

- Den ene bil er blevet påkørt i førersiden. Umiddelbart er meldingen, at der ikke er tale om alvorlig personskade. Føreren af bilen er ved bevidsthed, fortalte vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi, ved 10-tiden.

Her var politiet nået frem til uheldsstedet og arbejdede på at klarlægge de nærmere omstændigheder.