To bilister stoppet med cannabis i blodet

VENDSYSSEL:Torsdag aften stoppede Nordjyllands Politi to bilister, der begge var påvirkede af hash, da de kørte bil. Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Den ene var en mand i 50erne, som en patruljevogn standsede til en rutinekontrol. Under kontrollen fattede betjentene mistanke om, at manden var påvirket af andet en danskvand. Et blæs i narkometeret viste, at han var på virket af cannabis. Samtidig fandt betjentene en halv joint og 3,47 gram hash i mandens bil.

Tidligere torsdag eftermiddag blev en 18-årig mand ligeledes anholdt for narkokørsel i Sindal. En narkometertest udført ved et rutinetjek viste, at den 18-årige førte personbil selvom, at han var påvirket af cannabis.

Straffen for at køre bil påvirket af cannabis er tre års frakendelse af kørekortet og en bøde på en månedsløn, hvis mængden af THC i blodet overstiger 0,009 mg/kilo blod. Ved mindre koncentrationer er straffen også mindre.