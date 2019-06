To fætre dømt for dødsvold: Frifundet for drab

HJØRRING: To fætre på henholdsvis 27 og 30 år er netop fundet skyldige i vold med døden til følge, da de 13. oktober sidste år sparkede og trampede en 42-årig rumæner ihjel på gaden i Hirtshals.

Dermed er de to mænd samtidig blevet frifundet for drab, som anklagemyndigheden ellers havde forsøgt at få de to fætre dømt for.

Men Retten i Hjørring fandt altså ikke, at de to mænd havde til hensigt at dræbe, da de udøvede den brutale vold.

Retten mener heller ikke, at fætrene havde indset, at rumæneren ville dø af den brutale vold, fordi det hele foregik på kort tid.

Den 27-årige har under hele sagen erkendt at have sparket og trampet den 42-årige i hovedet en gang, men har nægtet drab.

Den 30-årige har nægtet grov vold og kun erkendt at have slået den nu afdøde i maven to gange. Den forklaring var i modstrid til den 27-årige, der forklarede, at han så sin fætter sparke rumæneren i hovedet en gang.

Retten fandt den 30-åriges forklaring for utroværdig og fandt, at han havde medvirket til dødsvolden.

Bytur endte med vold

Episoden skete efter en bytur på værtshuset Admiralen, hvor fætrene havde mødt den nu afdøde. Ifølge fætrene blev de i løbet af aftenen sure på rumæneren, fordi de fik at vide, at den 42-årige angiveligt skulle være pædofil.

Fætrene aftalte derfor, at han skulle have et par på hovedet. De lokkede rumæneren ud af værtshuset, og på Sophus Thomsensgade overfaldt de ham.

Volden mod rumæneren var så alvorlig, at han fik kraniebrud og fik ansigtet knust. Han døde på fortovet, hvor han blev fundet tidligt om morgenen af et avisbud.

Det var et enigt nævningeting, der fandt de to mænd skyldige i dødsvold.

Anklager og forsvarer skal nu procedere for strafudmålingen.