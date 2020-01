To georgiske mænd sigtet for indbrud: De kan have sendt tyvekoster ud af landet med post

HJØRRING:To georgiske mænd på henholdsvis 22 og 26 år, blev natten til fredag anholdt, efter en civil patrulje fandt tyvekoster i mændenes bil.

Det var lidt en tilfældighed, at politi kom på sporet af de to formodede indbrudstyve. Omkring klokken 01.30 fik den civile patrulje øje på en polsk indregistreret bil, der holdt på rasteplads Vildmosen på Hirtshalsmotorvejen.

I bilen sad de to mænd, som ikke kunne give en god forklaring på, hvorfor de befandt sig på rastepladsen midt om natten. De to betjente besluttede sig derfor for at ransage bilen, og her fandt de forskellige smykker, en playstation, airpods m.v.

Fandt flere tyvekoster

De viste sig, at nogle af tingene stammede fra et indbrud i en villa i Hjørring, der blev begået torsdag d. 23. januar mellem kl. 08.30 til 17.45

De to georgiske mænd havde også andre ting i bilen, som politiet formoder stammer fra indbrud. De drejer sig om et Tommy Hilfiger- og et Jan Magnussen-ur samt en vielsesring med inskriptionen ”Birthe”.

- Dem har vi endnu ikke kunne knytte til et gerningssted. Og vi leder efter ejerne til dem, så hvis nogen mangler disse effekter, kan man ringe til os på 114, lederen af Berigelsessektionen ved Nordjyllands Politi, politikommissær Mikkel Brügmann i en pressemeddelelse.

Kan have sendt tyvekoster med post

Politiet har også en mistanke om, at de to mænd allerede har sendt tyvekoster ud af landet. Tidligere erfaringer har nemlig vist, at udenlandske kriminelle benytter postforsendelser til at sende koster ud af landet, forklarer politikommissær Mikkel Brügmann,

- Vi hører derfor gerne fra butikker eller andre i Vendsysselområdet, som i løbet af de seneste dage har ekspederet personer, der ønskede at sende pakker til Georgien, siger Mikkel Brügmann

De to mænd bliver senere i dag fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Hjørring.