To indbrud i samme butik - nu er tyvene dømt

LØNSTRUP: To mænd blev fredag dømt ved Retten i Hjørring for to indbrud, der gik ud over den samme butik i Lønstrup tilbage i maj måned.

Dommen lød på henholdsvis ni måneder og et års fængsel, fortæller anklager Torben Kauffmann. En af de dømte havde en reststraf, der blev lagt til dommen.

- De er begge særdeles godt kendt i forvejen, som anklageren udtrykker det.

De to indbrud ramte tøjbutikken Olivia og Oliver, og det skete med blot 14 dages mellemrum. Ved dommen blev der lagt vægt på, at der var tale om tyveri af tøj for mange penge, over 300.000 kroner i alt.

Efter det andet indbrud gik det galt for de to mænd, der er henholdsvis 37 og 40 år gamle.

Her fik politiet fat i dem, og de har siddet varetægtsfængslet siden da.

Den ene af de dømte ankede selve strafudmålingen til landsretten.