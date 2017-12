To kørt på sygehus efter brand i fyr

LØNSTRUP: To personer måtte torsdag aften køres til sygehuset i Hjørring til tjek for mulig røgforgiftning efter en mindre brand.

Omkring kl. 21.30 opstod der brand i et pillefyr i et hus på Kystvejen i Lønstrup, oplyser Nordjylland Politi.

Ilden nåede ikke at forvolder større skader, efter de oplysninger politiet har. To personer i huset havde indåndet en del røg og måtte derfor på sygehus til undersøgelse for eventuel røgforgiftning.

Politiet har ikke flere oplysninger om sagen.