To kvikke mål lukkede kampen

HJØRRING: To kvikke mål i det 10. og 11. minut grundlagde en nem sejr på 4-0, da Fortuna Hjørrings fodboldkvinder tirsdag aften hjemme tog imod Skovbakken i 3F Ligaens slutspil.

Florentina Olar lagde for, og umiddelbart herefter udbyggede Frederikke Thøgersen til 2-0.

Herefter gik hjemmeholdet ned i tempo, dog uden på noget tidspunkt at komme i problemer.

I de sidste otte minutter af kampen fik hjemmeholdet atter fart i pasningerne, og så blev føringen fordoblet på scoringer af Caroline Rask og Tamires de Brito.

Sejren betyder, at Fortuna Hjørring rykker forbi Brøndby og nu fører rækken med et enkelt point. Brøndby har dog en kamp i hånden, så alt peger fortsat i retning af, at Fortuna skal sejre i Brøndby i sidste spillerunde 17. juni for at genvinde det danske mesterskab.