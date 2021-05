To længer på gård i flammer – heste var i fare

JERUP:Der har fredag eftermiddag været brand i en trelænget gård på Tuenvej 370 i mellem Mosbjerg og Jerup. Det fortæller indsatsleder Dorthe Krogh fra Nordjyllands Beredskab.

Meldingen om brand kom klokken 15.48, og da beredskabet kom derud, var der ild i to af de tre længer.

Derfor var opgaven at få begrænset flammerne, så de ikke spredte sig til den tredje længe, og det lykkedes.

- Vi har fået spredningen begrænset, så den ene længe er reddet. Lige nu er vi ved at slukke selve branden, siger Dorthe Krogh.

Indsatslederen forventede, at slukningsarbejdet formentlig først ville stoppe i aftentimerne. Det skyldes ifølge indsatslederen, at ilden klokken 17 var i tagkonstruktionen i de to længer, og derfor skulle Beredskabsstyrelsen sende en kran ud. Den skulle bruges til at fjerne nogle tagplader, så beredskabet kan få slukket al ilden.

4 Brand på Tuenvej 370 ved Sindal

Heste var i fare

Ingen mennesker har været i fare under branden, men til gengæld var fire heste i fare, da branden brød ud.

De var i den ene længe, men det lykkedes for ejeren at få dem ud, uden at der skete hverken dem eller ham noget.

Til at slukke branden er beredskabsstationerne fra Sindal og Frederikshavn tilkaldt.