To mænd anholdt for tyverier fra biler

VENDSYSSEL: Klokken 01.17 natten til tirsdag standsede en patrulje fra Nordjyllands Politi en dansk indregistreret bil i Kaas.

I bilen var to mænd, der ikke kunne redegøre nærmere for deres færden.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ransagning gav pote

Med tanke på de mange tyverier fra personbiler hen over hele sidste uge besluttede betjentene sig for at ransage køretøjet.

Ransagningen gav pote, for i bilen fandt politifolkene flere remedier til at foretage indbrud og tyveri fra biler.

Derfor blev de to mænd anholdt.

Efterforsker intensivt

Senere tirsdag fremstilles mændene i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

- Vi efterforsker nu sagen intensivt. Det er klart, at vi efterforsker i retning af, at de kriminelle forhold i både Midt- og Vestjylland og i Nordjylland fra sidste uge er noget, som de anholdte kan have relationer til, udtaler politikommissær Kenneth Ginnerup, leder politiets efterforskning, i pressemeddelelsen.

Politikommissæren oplyser, at politiet vil begære de anholdte mænd varetægtsfængslet, og at politiet - af hensyn til efterforskningen - vil begære dørene lukket i forbindelse med dagens grundlovsforhør.