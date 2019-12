To mænd anholdt i stor nordjysk indbrudssag

HJØRRING:I de sidste uger har Nordjyllands Politi efterforsket de indbrud, der er sket i og omkring Hjørring. Og de mange tip fra borgerne i området førte til, at Nordjyllands Politi tirsdag aften kunne anholde to mænd i sagen.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Gennembruddet i efterforskningen kom, da politiet til pressen frigav et billede fra efterforskningen af et specifikt køretøj, hvor man ved samme lejlighed efterlyste vidner i forbindelse med de mange indbrud i og omkring Hjørring. Og det gav pote, da flere borgere – men især én – henvendte sig med gode oplysninger til politiet, skriver Nordjyllands Politi.

Skal fremstilles i grundlovsforhør

Oplysningerne førte til, at Nordjyllands Politi fik viden om yderligere et køretøj, der kunne være interessant for efterforskningen. Da køretøjet så blev bragt til standsning i går i Sønderjylland, lykkedes det dog to personer at stikke af fra stedet til fods.

- Men oplysningerne førte også til, at vi kunne rette vores mistanke mod en lejlighed i Vrå. Her traf vi to litauiske mænd. De er nu anholdt, og vi har sigtet dem for medvirken til indbrud i villaer i Hjørring, siger politikommissær Mikkel Brügmann.

De to mænd, der er henholdsvis 37 og 43 år, fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring onsdag kl. 15.00

Mikkel Brügmann oplyser i pressemeddelelsen, at sagen fortsat efterforskes. De implicerede personers indbyrdes forhold skal afdækkes og det skal undersøges, hvordan de kan knyttes til de enkelte indbrud i Hjørring. Han retter desuden en stor tak til alle de borgere, der har henvendt sig til politiet med oplysninger i sagen.