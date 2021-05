To mænd fængslet for en lang række af lovovertrædelser mod 20-årig mand

HJØRRING:To personer blev onsdag ved et grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Hjørring varetægtsfængslet i fire uger.

Der er tale om to mænd begge med tilknytning til Nordjylland på henholdsvis 31 og 26 år.

De er varetægtsfængslet for afpresning, trusler, vidnetrusler, grov vold, ulovlig tvang og tyveri mod en 20-årig mand.

- Der er opstået en form for gældsforhold, men det er endnu ukendt, hvad det helt nøjagtigt drejer sig om.

- Den unge mand har gennem en længere periode fra omkring nytår været udsat for et massivt pres. Ifølge de oplysninger vi har, så skulle det være fra flere personer end de to, som er varetægtsfængslet, oplyser Stine Eriksen anklager ved Nordjyllands Politi.

Politiet er derfor i gang med en omfattende efterforskning, hvor det forsøger at finde flere medgerningsmænd.

De mange lovovertrædelser mod den 20-årige skulle være foregået i Aalborg og i og omkring Brønderslev.

Den 31-årige, som formodes at være hovedmanden bag kriminaliteten, kærede sin varetægtsfængsling til Landsretten, mens den 26-årige tog forbehold og udbad sig betænkningstid.