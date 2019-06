To mænd tiltalt for drab: Rumæner blev trampet ihjel

HIRTSHALS: Det var drab, da en 42-årig herboende rumæner blev tæsket til døde natten til 13. oktober 2018 i Hirtshals.

Det mener anklagemyndigheden i hvert fald, og derfor er to mænd nu blevet tiltalt for drab - og ikke vold med døden til følge, som de i første omgang var sigtet for.

Det fremgår af anklageskriftet, som NORDJYSKE har fået aktindsigt i.

Den 42-årige rumæner blev fundet død på Sophus Thomsensgade tidligt om morgenen. Han var blevet dræbt med særdeles brutal vold.

Dagen efter blev en nu 27-årig og en 30-årig mand - begge fra Hirtshals - varetægtsfængslet, sigtet for vold med døden til følge.

Svære læsioner i hovedet

Retssagen mod mændene begynder tirsdag ved Retten i Hjørring, og her går anklagemyndigheden altså efter at få de to mænd dømt for drab.

Ifølge anklageskriftet blev den 42-årige rumæner dræbt om natten mellem klokken 03.05 og 05.30, hvor han blev fundet.

Den dræbte havde svære knusningslæsioner i hovedet, efter at han - ifølge anklagemyndighedens opfattelse - blev slået, sparket og trampet i hovedet af de to tiltalte.

Der er afsat fire retsdage til sagen, og der forventes at falde dom 19. juni.