To nordjyske forbrændingsanlæg på "dødsliste"

NORDJYLLAND:To nordjyske forbrændingsanlæg er på en "dødsliste", som Kommunernes Landsforening nu indstiller til godkendelse hos Energistyrelsen.

Det fremgår af den liste på 10 af 23 forbrændingsanlæg i Danmark, som ifølge en faglig plan fra Kommunernes Landsforening (KL) skal lukke inden 2030.

De to er Affaldsselskabet Vendsyssel Vest - bedre kendt som AVV i Hjørring - og Aars Fjernvarme.

Lukningen af de 10 forbrændingsanlæg vil reducere forbrændingskapaciteten med 30 procent frem mod 2030. Det oplyser KL i en pressemeddelelse.

Planen er fremlagt, efter at Folketinget i juni indgik aftalen "En grøn affaldssektor 2030".

Ifølge aftalen skulle KL udpege de mindst effektive og mindst miljørigtige anlæg til lukning.

Og nu er KL altså klar med en plan, som skal afleveres til Energistyrelsen.

- Vi er nået frem til en plan, der både tager hensyn til, hvad der er bedst for klimaet og den danske samfundsøkonomi. Det er ingen hemmelighed, at det ikke har været en let opgave.

- Vi står nu med en faglig plan, der peger på, at der i 2030 kan opnås en klimaeffekt på 0,5 millioner tons CO2 og en økonomisk effektiviseringsgevinst på samlet 600 millioner kroner, siger KL’s formand, Jacob Bundsgaard, i pressemeddelelsen.

Aars Fjernvarme skal også lukke inden 2030. Arkivfoto

Listen med de10 forbrændingsanlæg, der skal være taget ud af drift inden 2030, lyder sådan:

Argo (Roskilde), MEC Bioheat & Power (Holstebro), I/S Norfors (Hørsholm), Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (Hjørring), AffaldPlus (Slagelse), Sønderborg Kraftvarme I/S, Aars Fjernvarme, Svendborg Kraftvarme A/S, Hammel Fjernvarme, Bornholms Affaldsbehandling.