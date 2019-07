En person kvæstet ved sammenstød nord for Løkken

LØKKEN: En person er blevet lettere kvæstet efter et sammenstød mellem to biler på Løkkensvej syd for Lønstrupvej.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

I første omgang meldte man om to tilskadekomne, men det viste sig, at der kun var en person, som efter sammenstødet klagede over nakkesmerter.

Vi er færdig med arbejdet på uheldsstedet Løkkensvej. Det viste sig at der kun var 1 lettere tilskadekommen med mulig whiplash. Dette undersøges på skadestuen. Uheldet sket ved at en venstresvingede bil blev påkørt bagfra. Trafikken er helt normal på stedet. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) July 10, 2019

Uheldet skete omkring klokken 17, da en personbil holdt stille for at svinge til venstre. Bilen blev påkørt bagfra.

Efter uheldet var der en smule kø på Løkkensvej, men det var ikke nødvendigt at spærre vejen på grund af uheldet,, oplyser vagtchefen.