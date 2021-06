Masser af værktøj stjålet fra håndværkere - nu er to mænd dømt

HJØRRING:To polske mænd på 27 og 33 år blev onsdag ved Retten i Hjørring idømt fængselsstraffe for indbrud i 12 varebiler i Vendsyssel.

Indbruddene foregik typisk ved, at polakkerne borede hul i bildøre, hvorefter de kom ind i varebilerne og tømte dem for værktøj.

Den type indbrud har plaget nordjyske håndværkere i længere tid, men i marts lykkedes det politiet at pågribe de to polske mænd, som nu er dømt for 12 af den type indbrud.

Indbruddene er blandt andet sket i Brønderslev-området samt Bindslev og Sæby.

De to mænd blev også dømt for dokumentfalsk, da de kørte i en bil med en falsk dansk nummerplade, oplyser anklager Mette Høg fra Nordjyllands Politi.

Fem gode råd til håndværkere Politiet har disse fem råd til at sikre varebilen bedst muligt: - Sørg for, at varebilens varerum ikke kan åbnes fra førerkabinen. - Undgå at parkere varebilen på et mørkt og øde sted. Parker gerne et sted med belysning. - Undgå at efterlade særligt værdifuldt værktøj i bilen. - Overvej at mærke det dyre værktøj. - Hvis det er muligt, så sørg for at placere bilen, så bagdør og sidedør ikke kan åbnes. Ser man noget mistænkeligt i sit nabolag omkring varebiler, så kan man kontakte politiet på telefon 114. VIS MERE

De to polakker nægtede sig skyldige, men modtog dommene. Den 27-årige blev idømt 10 måneders fængsel, heri medregnet straf for et tidligere lignende indbrud i en varebil.

Den 33-årig blev idømt ni måneders fængsel.

Begge mænd skal udvises efter afsoning af straffene, og de har fået forbud mod at rejse ind i Danmark igen i seks år.