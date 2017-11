To sommerhuse nedbrændt

LØNSTRUP: To sommerhuse nedbrændte tidligt torsdag i Lønstrup.

Det oplyser indsatsleder Jesper Ludvigsen fra Nordjyllands Beredskab i Hjørring.

Meldingen om brand kom klokken 6.20, og der var ikke meget, brandfolkene kunne gøre for at redde husene. I stedet måtte de fokusere på at begrænse ilden til de to sommerhuse, så den ikke skulle brede sig til andre huse eller skovområde. Ilden opstod på en lille sidevej til Bakkestjernevej.

- Begge huse er nedbrændte. Det ene havde gasbetonvægge, som står tilbage, men det er det eneste, fortæller Jesper Ludvigsen.

Foreløbigt vurderes det, at ilden er opstået i det ene sommerhus og har bredt sig til det andet hus.

Nordjyllands Politi er på stedet og skal undersøge brandårsagen nærmere. Der er ingen meldinger om, at personer har været i fare ved den voldsomme brand.